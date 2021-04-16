45 % خصماً على منتجات «سيرتا» في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة دبي لصناعة الأثاث، التي تصنّع وتسوّق منتجات سيرتا في الشرق الأوسط، عن خصوماتٍ بنسبة 45 % على جميع المراتب ومنتجات النوم خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم معرض سيرتا بدبي مول خصومات بنسبة 45 % على جميع المعروضات الحصرية والتي تشمل منتجات النوم وملحقاته مثل الوسائد وأغطية حماية المراتب واللحف وأغطية المراتب لتجربة نومٍ هانئة وسعيدة.

وتعتبر العروض الرمضانية فرصة ذهبية للاستثمار في منتجات سيرتا من أجل الاستمتاع بنوم صحي وهانئ، فالنوم السليم هو بأهمية التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي. فكل منتج من منتجات سيرتا مصمم بعناية لتعزيز تجربة النوم من خلال توفير الدعم المثالي للجسم طوال الليل لتستيقظ نشيطاً ومنتعشاً في الصباح.

وقال نيلوتبال ناغ، مدير المبيعات للشرق الأوسط في شركة دبي لصناعة الأثاث: نرفع في سيرتا شعار «هدية الراحة» مع منتجاتنا المميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمثل الشهر الكريم فرصة لصلة الأرحام والتجمعات العائلية بعد عامٍ من الأجواء الصعبة التي خيمت على العالم. وتعتمد منتجات سيرتا الفاخرة على أحدث التقنيات في صناعة المراتب لضمان أفضل تجربة للنوم والاسترخاء. ودبي لصناعة الأثاث هي شركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتنتشر فروعها في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. كما أسست الشركة فرعاً لها مؤخراً في الهند وأقامت منشأة تصنيع كاملة بالقرب من بيون بالهند.

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