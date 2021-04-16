انتعاش كبير متوقُع لقطاع الضيافة في الإمارات خلال 2021

المصدر: دبي- البيان

أكد جاسميت باكشي مدير فعاليات المجموعة في معرض الفنادق بدبي أن أسباباً عديدة تشير إلى احتمالية حدوث انتعاش قوي لقطاع الضيافة بدبي في 2021. وأظهر تحليل لمؤسسة «توريزم إيكونوميكس» وجود عوامل عدة ستسهم في تحفيز الانتعاش ومنها توسيع توزيع اللقاح والطلب المدعوم بمدخرات المستهلكين وعودة الوظائف وتخفيف قيود السفر والاستعدادات لانطلاق «إكسبو 2020 دبي».



ويشير ذلك كله إلى انتعاش سريع ومحوري للقطاع مع استئناف حركة السفر الدولية الإقليمية. ويقام معرض الفنادق بدبي خلال الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو. وعبر باكشي عن تفاؤله بفضل المرونة التي أظهرها قطاع الضيافة في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات خلال الأشهر الماضية، حيث شكّلت الجائحة نقطة انعطاف جذرية أدت إلى تغيير منظور التفكير وإعادة ترتيب الأولويات في قطاع السياحة العالمي، وسرّعت من تطبيق عملية التحوّل نحو استخدام التكنولوجيا واعتماد معايير جديدة في مجال الصحة العامة، ووجود العديد من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في المنطقة والتي تتبنى رؤية متكاملة للقطاع.

تغير الأولويات

وتغيرت أولويات الضيوف وأصبحت معايير الصحة والسلامة في مقدمتها، واستجاب القطاع لهذا التطور عبر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة لاستعادة ثقة ضيوفه، حيث استجاب القطاع بشكل فوري وسارع إلى تحسين معايير النظافة للتخفيف من مخاوف المسافرين. وسارعت شركات مثل بيرو فيريتاس إلى تقديم شهادة السلامة «سيف جارد»، لمساعدة المُشغلين في التأكيد على التزامهم بإجراءات السلامة والتدريب والتنظيف الصارمة وتمكين وجهات الضيافة من استئناف العمليات. ومع الوقت أعادت العديد من الفنادق النظر في مساحاتها العامة مثل المطاعم والمسابح وأركان المشروبات والردهات لإعادة تصميمها وتجهيزها وفق المتطلبات الجديدة، بما يتيح لمجموعات أصغر من الأشخاص التفاعل وسط أجواء آمنة.

حلول تقنية

وتوجهت الفنادق نحو اعتماد الحلول التقنية مثل التقنيات غير التلامسية في الكثير من التفاعلات اليومية مثل تسجيل الوصول والمغادرة وتناول الطعام داخل الغرفة وتطبيقات التواصل، والتي تحرص جميعها على تعزيز التباعد الاجتماعي. ومن المتوقع لهذه التوجهات أن تستمر وتشكل الواقع الجديد، مما يعني أن آلية عمل وتطور قطاع السفر والضيافة ستشهد تغييرات جذرية طويلة الأمد نتيجة الأزمة الصحية. وتلعب المؤسسات مثل هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز دوراً أساسياً في تقديم أحدث التوجهات التقنية إلى المنطقة، ونتطلع لمشاركتها في النسخة القادمة من معرض الفنادق بدبي، حيث سيوفر الفريق أحدث الأنظمة والمنتجات التي تفتح آفاقاً جديدة وتتيح للمشترين فرصة التعرف على الخيارات الجديدة في القطاع. ولضمان الشركات العاملة في قطاع الضيافة تحقيق الازدهار في مرحلة ما بعد الجائحة، عليها الاستثمار في المجالات الصحيحة واستخدام التقنيات الرقمية للارتقاء بتجارب الضيوف.

معرض الفنادق

وساهم العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير في مواجهة الأزمة والحد من تبعاتها، حيث نود الإشادة بالقيادة الحكيمة لحكومة دبي وهيئة دبي للسياحة لقدرتها على تقديم إرشادات جديدة تناسب مختلف الأطراف، ونعتقد أن الإمارات نجحت في تقديم أكثر المبادئ الإرشادية مرونة واستجابة على مستوى العالم، مما مهد الطريق أمام تعزيز فرص الانتعاش. ويحظى معرض الفنادق دبي 2021، الذي يوفر فرصة طال انتظارها للمتخصصين في هذا المجال في الشرق الأوسط للتواصل والاجتماع تحت سقف واحد، بدعم من دبي للسياحة بصفتها الشريك الداعم لمنتدى قادة الضيافة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية وخاصّة الاتحاد الأوروبي الذي سيكون بمثابة الشريك التعليمي لمؤتمر الجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات والشريك الرسمي لفعالية طاولة الشيف، وبولندا بصفتها الدولة الشريكة الداعمة. ولقد أظهرت الإمارات مرونة استثنائية في التكيف مع احتياجات المرحلة، ستواصل الحفاظ على نجاحه ومكانتها الريادية في قطاع الضيافة العالمي خلال الأشهر المقبلة.

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