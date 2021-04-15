"الأوراق المالية" تلغي موافقتها على تحول شركة إلى مساهمة عامة

المصدر: وام

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إلغاء موافقتها المبدئية الصادرة بتاريخ 22/3/2021 بشأن تحول شركة النجم الثلاثي للنقليات إلى الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة.

كما ألغت الهيئة إعلان نشرة الطرح وإيقاف عملية الاكتتاب العام في أسهم الشركة والتي كانت مخصصة فقط للمستثمرين المؤهلين وفقا لآلية البناء السعري خلال فترة الاكتتاب التي بدأت من تاريخ 4 أبريل وتنتهي في 15 أبريل 2021، نتيجة عدم استكمال إجراءات التحول وتوقف عملية الاكتتاب بناء على طلب الشركة مع التأكيد على التزام المؤسسين بأحكام المادة "128" من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

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