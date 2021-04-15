«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع أسهم الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع بنك «مورغان ستانلي» الأمريكي أن تشهد الأسهم في الأسواق الناشئة حول العالم، وفي مقدمتها الإمارات، مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه السائد حالياً للنمو القوي في قيمة الأرباح التي تحققها الأسهم في هذه الأسواق.

وأوضح في مذكرة أصدرها أمس ونشرتها «بلومبيرغ» أن رغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من هذا الاتجاه ستدفعهم إلى المزيد من الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرر التوقعات بالمزيد من الارتفاع في أسعار هذه الأسهم خلال الفترة المقبلة. وأفاد «مورغان ستانلي» بأن غالبية الأسواق الناشئة التي يتوقع ارتفاع أسعار أسهمها تقع في الشرق الأوسط، أفريقيا وشرق أوروبا. وأضاف أن أكثر الأسهم المتوقع ارتفاع أسعارها ضمن أسهم الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة تشمل بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات وأسهم كلٍ من «سبيربنك»، «لوك أويل» للنفط والغاز الطبيعي، و«نوفوليبيتسك ستيل» لإنتاج الصلب في روسيا.

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