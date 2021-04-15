مؤشرات تنامي الطلب ترفع خام برنت 5 %

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس مع تعزز التفاؤل حيال عودة الطلب على الخام بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات المخزون الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5% إلى 66.90 دولار للبرميل إلى 66.37 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وتقدّمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.78 دولار أو 4.6 % مسجلة 62.96 دولاراً . وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.

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