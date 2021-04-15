دبي تستحوذ على 30 % من أكثر مسارات الطيران ازدحاماً عالمياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

استحوذت دبي على 3 من أصل 10 من أكثر مسارات رحلات الطيران الدولية ازدحاماً على مستوى العالم خلال أبريل 2021.

وأفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مسار الرحلات بين «دلهي ودبي» جاء في المركز الثاني في فئة الرحلات الدولية بسعة تصل إلى 143 ألفاً و39 مقعداً خلال الشهر الحالي بينما جاء مسار الرحلات بين «أورلاندو الأمريكية وسان خوان بورتوريكو» في المركز الأول بـ 166 ألفاً و506 مقاعد تلاه مسار موسكو دوموديدوفو في روسيا وسيمفيروبول في عاصمة القرم بسعة 159 ألفاً و32 مقعداً.

وبحسب التقرير الذي يرصد أكثر 10 مسارات طيران عالمية ازدحاماً وأفضل 10 مسارات محلية وخطوط دولية حسب المنطقة حلّ مسار الطيران بين «القاهرة ودبي» السابع عالمياً بنحو 116 ألفاً و595 مقعداً، فيما جاء مسار الطيران بين «مومباي ودبي» الثامن عالمياً بنحو 106 آلاف و744 مقعداً.

واستحوذت دبي على 9 من أكثر المسارات ازدحاماً في الشرق الأوسط سواءً أكانت دبي بلد المغادرة أم الوصول.

واستحوذت دبي على 4 من أكثر مسارات رحلات الطيران الدولية ازدحاماً في 3 أقاليم وهي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والباسيفك وفقاً للسعة المقعدية المجدولة لشهر أبريل 2021 التي تجمعها مؤسسة «أوه إيه جي» لبيانات الطيران.

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