«سيلفر ليك» تستثمر في «جي 42» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مجموعة «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في أبوظبي، عن استثمار إستراتيجي لشركة «سيلفر ليك» العالمية للاستثمار التكنولوجي في المجموعة.

وقد مكّنت خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنية التي توفرها «جي 42» عملاءها من التعامل مع مجموعة واسعة من الفرص، بما في ذلك رقمنة الشركات الكبيرة، وتحسين الرعاية الصحية الإقليمية، وتعزيز الخدمات الحكومية.

وعلى مدار العام الماضي دخلت «جي 42» في شراكة مع دائرة الصحة في أبوظبي بشأن إدارة جائحة «كوفيد 19»، لتوفير تشخيصات قابلة للتطوير وإطلاق لقاح ناجح على الصعيد الوطني، كما وسعت المجموعة من قدراتها من خلال الاستحواذ على شركة إنجازات، الرائدة في السوق الإقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتحول الرقمي، وشركة خزنة لمركز البيانات (خزنة)، المزود التجاري لمراكز البيانات بالجملة، وقد أصبحت «جي 42» في عام 2020 أول شركة مقرها الإمارات تؤسس مكتباً في إسرائيل، بعد توقيع «اتفاق إبراهيم».

قال «بنغ شياو»: يشرفنا أن نتشارك مع مستثمر عالمي مثل «سيلفر ليك»، ونفخر بأن نكون من بين مجموعة رواد التكنولوجيا المتطورة الخاصة بهم، وتلتزم «جي 42» بتعزيز الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تمتلكها لزيادة القدرات البشرية وتطويرها، ونهدف إلى العمل مع أفضل التقنيات وأفضل الشركاء لتقديم قيمة مضافة لكل سوق في العالم، حيث تتراوح قطاعات أعمالنا من الطاقة إلى الرعاية الصحية والتمويل، والآن هو الوقت المناسب للدخول في شراكة مع «سيلفر ليك» لتوسيع إمكانياتنا بشكل أكبر.

وقال إيجون دوربان: «تتمثل مهمة سيلفر ليك في بناء وتنمية شركات كبيرة بالشراكة مع المؤسسين وفرق الإدارة، وتحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وبقيادة فريق إداري برئاسة بنغ شياو، سرعان ما أصبحت G42 رائدة في مجال التكنولوجيا وتحظى باحترام عالمي، وتستعد لتوسيع محفظتها التكنولوجية وتوسيع ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ولم تشهد»جي 42«نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة فحسب، بل حققت أيضاً نجاحاً كبيراً على نطاق واسع لمواجهة التحديات التكنولوجية الأكثر تعقيداً من خلال الشراكة مع العملاء والشركاء، ونحن متحمسون لإتاحة هذه الفرصة للعمل معهم. وسيتم استخدام عائدات الاستثمار لمساعدة»جي 42«في التوسع في الإمارات والأسواق الدولية، علماً أن شروط صفقة الاستثمار خاصة ولم يتم الكشف عنها للجمهور.

مجلس الإدارة

بناء على استثمار سيلفر ليك، سينضم إيجون دوربان، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري لشركة «سيلفر ليك» إلى مجلس إدارة «جي 42» الذي يترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ويضم في عضويته عدداً من الشخصيات، منهم «بنغ شياو»، الرئيس التنفيذي لمجموعة«جي 42» وجاسم الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي وخلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

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