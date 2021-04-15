«إينوك» تفتتح محطتي خدمة في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة اينوك افتتاح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات خدمة إينوك في الإمارة إلى 7 محطات، بإجمالي 152 محطة في الإمارات.

وتقع المحطتان الجديدتان في منطقتي مزيرعة والحومة، وهما من أصل 12 محطة تعتزم المجموعة استكمالها بحلول نهاية العام الجاري في الشارقة بهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات التزود بالوقود وخدمات المركبات في الإمارة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: جهودنا المستمرة لتوسعة شبكتنا من محطات الخدمة تأتي تأكيداً لحرصنا على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة، كما أن توسّعنا المتواصل في إمارة الشارقة يمثل دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه سكان الإمارة بإتاحة الوصول بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود، إضافة إلى خدمات السيارات والتجزئة.

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