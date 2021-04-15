5 % نمو التجارة الخارجية لرأس الخيمة في الربع الرابع 2020

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت غرفة تجارة رأس الخيمة، في تقرير أصدرته بناءً على بيانات مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، عن تسجيل 5% نمواً في حجم التجارة الخارجية لرأس الخيمة خلال الربع الأخير 2020.

وأوضح محمد السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، أن ارتفاع حركة التجارة الخارجية للإمارة كان على مستويين أحدهما مستوى النمو المتحقق ما بين الربع الرابع في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، والآخر مستوى النمو المتحقق ما بين الربعين الثالث والربع الرابع 2020.

وقال: شهد الربع الرابع نمواً في حجم التجارة الخارجية للإمارة بنسبة وصلت إلى 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وبلغت قيمة الزيادة 198 مليون درهم، إذ ارتفع حجم التجارة الكلي من 3 مليارات و774 مليون درهم في الربع الرابع من 2019 إلى 3 مليارات و972 مليوناً في الربع الرابع 2020. وكان للواردات الفضل الأكبر في هذا النمو، إذ بلغ حجم الزيادة في الواردات ما بين العامين في الربع نفسه 184 مليون درهم بنسبة زيادة 15%، حيث ارتفع حجم الواردات من مليار و224 مليون درهم في الربع الأخير 2019 إلى مليار و409 ملايين في الربع المقابل في 2020.

شهدت الصادرات نمواً بقيمة 74 مليون درهم ونسبة 3%، إذ ارتفع حجم الصادرات بين العامين في الربع نفسه من 2 مليار و224 مليون درهم في 2019 إلى 2 مليار و230 مليوناً في 2020، أما إعادة التصدير فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 15% إلى 334 مليون درهم في الربع الأخير 2020.

وعند مقارنة الربعين الثالث والرابع 2020، نجد أن نسبة النمو في التجارة الخارجية للإمارة كانت أكبر، إذ بلغت 10% لتصل إلى 377 مليون درهم بين الربعين الثالث والرابع مرتفعة من 3 مليارات و595 مليوناً في الربع الثالث إلى 3 مليارات و972 مليوناً في الربع الرابع. واستحوذت الصادرات على الحصة الكبرى من الزيادة بقيمة 240 مليون درهم بنسبة 12% بين الربعين، مرتفعة من مليار و989 مليون درهم في الربع الثالث إلى 2 مليار و230 مليون درهم في الربع الرابع.

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