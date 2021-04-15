ساكسو بنك: جيم ستوب في صدارة الأسهم الأكثر رواجاً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشف ساكسو بنك، البنك المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، عن قائمة أكثر الأسهم تداولاً من قبل عملائه في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، التي تصدرها جيم ستوب، متجر التجزئة لألعاب الفيديو، مع مستويات منافسة لعلامات تجارية كبرى في مجال التقنيات مثل تِسلا ونيو وآبل وأمازون، خلال ثلاثة أشهر اتسمت بالتداول المحموم للخيارات. وجاءت تِسلا في المرتبة الثانية بين الأسهم المفضلة لدى المتداولين عبر ساكسو بنك في الإمارات. وفي دول التعاون، كشف البنك عن قائمة أفضل خمسة أسهم متداولة، حيث احتلت أسهم جيم ستوب وتِسلا ونيو المراتب الثلاث الأولى منها على الترتيب. وتبادلت أمازون وآبل تصنيفهما في الإمارات، ليحتلّا المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وقال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: استأنفت الأسهم زخمها نحو الارتفاع في الربع الأول وسط تقلّبات متزايدة، اتضحت في بيع عدد كبير من الأسهم على المكشوف في بداية العام، مثل جيم ستوب وإيه إم سي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز