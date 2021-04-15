مجلس الأعمال الإماراتي الروسي يبحث سبل تطوير التعاون في الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس الأعمال الإماراتي الروسي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية، وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، والعمل على تنمية الاستثمار المشترك في مجال توظيف تقنية المعلومات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية في القطاعات الاقتصادية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس بمقر غرفة دبي، حيث مثل الجانب الإماراتي عبد الله العويس، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، في حين مثل الجانب الروسي سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من الشركات الروسية والإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وناقش الاجتماع سبل دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين نحو المزيد من النمو والازدهار بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي، إلى جانب العمل على تنمية الاستثمارات المتبادلة في مجال الاقتصاد الرقمي.

شراكة اقتصادية متميزة

وأشار عبد الله العويس إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا، والتي تشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ احتلت روسيا المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فيما حافظت الإمارات على مكانتها كشريك تجاري رئيسي لروسيا في الخليج العربي، مشيراً إلى ضرورة استثمار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين للنهوض والارتقاء بها للمستويات التي تلبي طموح مجتمع الأعمال في كلا الجانبين.

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