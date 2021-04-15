افتتاح فندق سانت ريجيس دبي النخلة في مايو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات سانت ريجيس أنها تخطط لافتتاح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة في مايو. ويضم الفندق 264 غرفة فاخرة و26 جناحاً، تتمتع بإطلالة على نخلة جميرا وأفق دبي الساحر. وبدأ الفندق استقبال الحجوزات لشهر مايو.

ويضم الفندق 4 مطاعم مستوحاة من علامة سانت ريجيس، كما سيقدم خدمات عناية واستجمام في نادي «إريديوم سبا» الصحي، وهناك 6 غرف للاجتماعات والفعاليات وقاعة للاحتفالات. وسيشغل الفندق الطوابق الـ18 الأولى من برج النخلة المؤلف من 52 طابقاً، موفراً إمكانية دخول مباشر لمركز «نخيل مول» التجاري الذي يضم 300 محل، ومطاعم وسينما وعدداً من المرافق الترفيهية. ويتيح برج النخلة مشاهدة المعالم السياحية عبر منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» في الطابق 52 على ارتفاع 240 متراً، موفراً مشاهد بزاوية 360 درجة لنخلة جميرا، ودبي مارينا، وأفق دبي.

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