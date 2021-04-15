باقات وعروض وخصومات ضخمة من «اتصالات» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» أمس إطلاق مجموعة عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، توفر من خلالها باقات بضعف البيانات والمكالمات لعملاء خطوط الفاتورة الشهرية والمدفوعة مقدماً دون أي تكلفة إضافية.

ويشمل العرض خصومات ضخمة تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفاز، والملحقات في رمضان وعيد الفطر حتى 17 مايو في جميع أفرع «اتصالات»، والموقع الإلكتروني etisalat.ae أو تطبيق My Etisalat UAE. وتشمل الخصومات أحدث الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية والمحمولة، لتكون الفرصة المثالية لاقتناء الأجهزة ومنح الهدايا خلال هذه الفترة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: توفر عروض اتصالات في رمضان للعملاء فرصة الاستمتاع بضعف الرصيد للبيانات والمكالمات مجاناً عند الاشتراك في الباقات الخاصة بشهر رمضان ليتاح لهم البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء ومشاركة أجمل اللحظات خلال شهر رمضان المبارك. كما تتيح اتصالات خصومات كبيرة على أحدث الهواتف وأجهزة التلفاز والملحقات، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض لشراء هذه الأجهزة تزامناً مع الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

يتاح لعملاء خطوط الفاتورة الشهرية لغاية 13 مايو الاشتراك في أي من باقات البيانات الأربع لمضاعفة بياناتهم مجاناً وذلك من (1GB وحتى 10GB). مدة صلاحية الباقات 30 يوماً من تاريخ الاشتراك، مع إمكانية الاشتراكات المتعددة.

ويمكن لعملاء الخطوط المدفوعة مقدماً الاشتراك في أي من الباقات الخمس الشاملة لمضاعفة رصيد البيانات والمكالمات، ابتداءً من 500MB+ 25 دقيقة مرنة، ولغاية 10GB+ 250 دقيقة مرنة دون أي تكلفة إضافية. ويتم تجديد الاشتراكات تلقائياً بصلاحية 28 يوماً، مع إتاحة الاشتراكات المتعددة وإمكانية استخدام الدقائق المرنة محلياً أو إلى 65 دولة في خدمة الاتصال الدولي المباشر. ويمكن الاشتراك في هذا العرض عبر طلب الرمز *101*77#، أو الرسائل النصية، أو تطبيق My Etisalat UAE، أو الموقع الإلكتروني etisalat.ae، ويحصل العملاء على ضعف رصيد البيانات والمكالمات تلقائياً.

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