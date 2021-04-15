إلغاء القيمة البيعية لكتيّب مناقصات عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، القرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (128) لسنة 2011م بشأن اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان.

وبناءً على القرار، تم إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشروط في المناقصات والعطاءات، تسهيلاً على الشركات في المشاركة بالمناقصات والعطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية ولتشجيع الشركات على القيام بالأعمال في إمارة عجمان وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن القرار يؤكد حرص حكومة عجمان على اتخاذ إجراءات تحفيزية وإطلاق مبادرات استراتيجية لخلق بيئة محفزة للاستثمارات، بما يتماشى مع مسيرة التنمية المستدامة ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى ضرورة دعم نمو قطاع الأعمال وتسهيل إجراءات ترخيص وإنشاء المشاريع بما يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بعجمان وترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والأعمال للشركات العالمية والناشئة. وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة مالية عجمان إن القرار يؤكد الاهتمام الكبير لحكومة عجمان بدعم الشركات والمؤسسات وتشجيعها على العمل في الإمارة. وتسعى الدائرة دائماً إلى تسهيل إجراءات وخطوات العمل، وذلك لرفع مستوى رضا المتعاملين من الشركات والمؤسسات تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية إمارة عجمان ببناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر.

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