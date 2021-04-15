بيع وحدات المرحلة الأولى بمشروع «الضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بلووم العقارية، أمس، بيع المرحلة الأولى بمشروع «الضي» خلال وقت قياسي لم يتجاوز 6 ساعات من فتح باب المبيعات، ويعد المشروع جزءاً من مشروع حدائق بلووم بأبوظبي. وأعلنت الشركة أنها ستقوم قريباً بطرح وحدات المرحلة الثانية للبيع.

ويقع المشروع على كورنيش القرم الشرقي على مقربة من الوجهات الرئيسية، بما في ذلك منتزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثالث 2023، وسيضيف «الضي» 181 وحدة تاونهاوس مع مجموعة فلل وتاونهاوس بحدائق بلووم التي تضم 457 وحدة.

وقالت بلووم القابضة: هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا ننظر إلى السوق العقاري بتفاؤل كبير. ويشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً مستقراً، ونحن على ثقة بأن 2021 سيكون عاماً إيجابياً لشركتنا ولقطاع العقار بشكل عام في أبوظبي، خاصة بوجود زيادة مستمرة في الطلب والإقبال على المجتمعات السكنية الراقية.

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