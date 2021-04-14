"مسجد ياس" أحدث الإضافات لمشروع "ياس باي"

المصدر: وام

أعلنت شركة "ميرال" بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن افتتاح "مسجد ياس" في مشروع "ياس باي" على جزيرة ياس، والذي بدأ في استقبال المصلين الشهر الماضي.

ويعد "مسجد ياس" والذي تم تسليمه إلى الهيئة لتتولى مهام إدارته، أحد الركائز المهمة لمجتمع "ياس باي"، كما ويمثل جزءاً من تحقيق رؤية "ميرال" لهذا المشروع المتمثلة في توفير مجتمع مميز وحديث، يطل على واجهة بحرية لا مثيل لها للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويقع "مسجد ياس" ضمن منطقة " ذا ريزيدنسز في ياس باي"، ويتميز بتصميمه الفريد المستوحى من الفن الإسلامي المعاصر والذي سيقدم للمصلين أجواء تتسم بالسكينة والهدوء الممزوجة بروعة التصميم عبر قمته التي ستعلوها ألواح أفقية مستوحاة من مشربيات الأرابيسك التراثية لتستبدل شكل القبة التقليدية. ويستوعب المسجد الجديد نحو 800 مُصَلٍّ ومصلية في قاعتين منفصلتين إحداهما مخصصة للرجال والأخرى للسيدات.

ويقام مشروع "ياس باي" في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس ومن المرتقب أن يصبح الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. ويتكون المشروع الذي تصل قيمة استثمارته إلى 12 مليار درهم من ثلاث مناطق رئيسية هي؛ "الواجهة البحرية" و"ذا ريزيدنسز في ياس باي" و"المنطقة الإبداعية - ياس".

وتبلغ قيمة استثمارات شركة ميرال في هذا المشروع 4 مليارات درهم من إجمالي المخطط الرئيسي، حيث تتولى مهمة تطوير المرافق العامة والبنية التحتية لمنطقة الواجهة البحرية والاتحاد أرينا وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ونادٍ شاطئي بالإضافة إلى الرصيف البحري والذي سيحتضن 20 علامة تجارية للأطعمة والمشروبات وخمسة مرافق للترفيه والاستجمام.

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