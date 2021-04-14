«سمرتاون إنتيريرز» تنجز مشروع تجديد ردهة الطعام في تايمز سكوير سنتـر

المصدر: دبي- البيان

حصلت «سمرتاون إنتيريرز» - الشركة الرائدة في تعهدات التجهيزات الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في التصاميم الداخلية الخضراء – على مشروع تجديد ردهة الطعام في تايمز سكوير سنتر - والذي ستتم تسميته «ميدان النزهة» (Picnic Square). وستتعاون «سمرتاون» عن كثب مع فريق إدارة المركز التجاري لتوفير مساحة تبلغ 2,330 متر مربع في الربع الثالث من 2021.

وتماشياً مع تركيز «تايمز سكوير سنتر» على جوانب الاستدامة، تهدف «سمرتاون» إلى استكمال متطلبات شهادة «ليد» للتصاميم الداخلية (LEED) للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة، وذلك للمنطقة المميزة والجديدة لتناول الطعام. وتشجّع الشهادة العالمية على تصميم المباني وإنشائها وتشغيلها وصيانتها لتكون عالية الأداء وذات كفاءة في استخدام الموارد.

وستتضمن الوجهة العائلية الجديدة لتناول الطعام بدبي في «تايمز سكوير سنتر» مواد طبيعية، بحيث تتناغم فيها عناصر البيوفيليا الحيوية مثل النباتات والمساحات الخضراء. ويكتمل التصميم العملي بمساحاته المفتوحة مع مناطق للجلوس ملائمة للعائلات، بما في ذلك حجيرات خاصة وأنيقة للأمهات لإرضاع أطفالهن في أجواء من الخصوصية.

وتعليقاً على هذا المشروع الجديد، قالت نيكولا تريفيت، مديرة المشاريع في «سمرتاون»: «تكمن الاستدامة في صميم أعمالنا، لذلك يسعدنا الفوز بهذا المشروع «الأخضر» الذي يراعي متطلبات البيئة، ونتطلع إلى إنشاء مساحة عائلية عصرية وعالية الجودة لتناول الطعام في تايمز سكوير سنتر».

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