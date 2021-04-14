31 % نمواً بعائدات «بي. بي. جي» في الربع الأول من عام 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة «بي. بي. جي MarCom»، والمتعددة القنوات والحائزة على جوائز والتابعة لشبكة دبليو. بي.بي، عن تفاؤلها في نتائج الربع الأول من عام 2021، بعد أن فازت بعقود جديدة تصل قيمتها إلى 35% من عائدات العام 2020، بالإضافة إلى زيادة قيمة عائداتها من أبرز العملاء الحاليين بنسبة 31% سنوياً مقارنة بالربع الأول من العام 2020.

في كل مقارها في دبي والكويت، بالإضافة إلى ممثليها في المملكة العربية السعودية ومصر والشرق الأوسط، توفر «بي. بي. جي» خدماتها المتميزة لمجموعة واسعة من العملاء من مختلف القطاعات التي تشمل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي، التعليم، البناء، التكنولوجيا، السياحة الترفيه والقطاع الصحي، ما يؤكد المكانة القوية التي تتمتع بها الشركة منذ تأسيسها قبل 40 عاماً.

ومن ضمن العملاء الجدد لشركة «بي. بي. جي» هو عقد برامج الاتصالات المتكاملة لشركة أمانة، الرائدة في مجال المجسمات المسبقة التجهيز وبناء تصاميم المرافق الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط، بينما تنطلق الشركة في خطتها الطموحة والرامية إلى تحويل علامتها ومكانتها. وستتولى «بي. بي. جي» مهمة إدارة إعادة إطلاق علامتها التجارية والاتصالات الداخلية والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي. كما فازت أيضاً بعقد شركة مجموعة «بريزم آيه. جي»، وهي جزء من التحالف الاستثماري العالمي لدعم الاستراتيجية الطموحة في مجال التقنيات المالية على مستوى المنطقة.

وقال آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى «بي. بي. جي»، «هدفنا كشركة متعددة القنوات وشركاء MarCom، هو خلق طريقة مبتكرة لسهولة التواصل بين العملاء والعلامة وخلق تجربة متكاملة تترك أثرها في القلوب. لقد أسهمت الجائحة في زيادة إقبال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الإعلام والتواصل والابتكار والتقنيات لا يمكن أن تنفصل عن بعضها».

وحرصاً منها على تعزيز نموها الاستراتيجي المدعوم بالتكنولوجيا، عززت «بي. بي. جي» فريق قيادتها العليا بتعيين السيد رايان دنلاب في منصب نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستراتيجية. يمتلك السيد رايان خبرة تزيد على 15 عاماً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات في التصاميم والاتصالات والاستراتيجية الرقمية التي ترتكز حول الناس، شغل سابقاً منصباً ريادياً في الاتحاد للطيران وامباكت بروكسيمتي، ولديه خبرة واسعة في عدد من القطاعات والمناطق الجغرافية وكان قد تولى إدارة وتطوير برامج اتصالات وتطوير تطبيقات لعدد من أبرز العلامات العالمية.

كما تم تعيين فيابهاف بارنجيب في منصب نائب الرئيس الأول ورئيس الشؤون المالية والإدارة، «بي. بي. جي»، وهو محاسب قانوني مؤهل ولديه خبرة عقدين في عدد من المناصب الريادية في الشؤون المالية مثل وكالة Euro RSCG, Lowe & Partners, Brandcom ME وDDB في دبي.

وقد علقت كيتاكي بانغا، نائب الرئيس التنفيذي لدى «بي. بي. جي»، دبي: «بعد إزالة كل العقبات والهياكل التنظيمية التقليدية، نبني فرقاً متخصصة في عدد من قنوات التواصل تعمل تحت إدارة المسؤول عن تلك العلامة. لقد أسهم اعتماد نموذج العمل هذا في تحقيق عائدات استثمارية مجزية لعملائنا مع انتشار الجائحة، وقد استفدنا من قوة تسويق الأداء والخدمات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة الاستراتيجية والمحتوى الرقمي والتفكير الإبداعي لإطلاق حملات مؤثرة وحائزة على جوائز».

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