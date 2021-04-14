مجموعة «براندز فور لس» تفتتح متجراً في «سيركل مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «براندز فور لِس» عن إطلاق متجر جديد للتسوق بمنهجية منافذ البيع المتعددة ضمن متجرٍ واحد (shop-in-shop) في «سيركل مول» الذي تمَّ افتتاحه مؤخراً في «قرية جميرا الدائرية» بإمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها هذه العلامة التجارية للنمو والتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021، وتلبيةً للطلب المتنامي على المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفَّضة.

ويعتمد المتجر الجديد ذات المنهجية التي تتبعها مجموعة «براندز فور لس» من خلال بيع المنتجات بأسعار مُخفَّضة. ويوفر المتجر مجموعة واسعة من المنتجات، تتضمن الملابس اليومية والرياضية والتجهيزات المنزلية وألعاب الأطفال لأكثر من 3000 علامة تجارية.

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: يسعدنا أن نطلق متجر «براندز فور لِس» الجديد في «سيركل مول»، وندعو الجميع لزيارة هذه الوجهة التي تتميز بحزمة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعارٍ تنافسية، إلى جانب خيارات جديدة سيتم طرحها يومياً لتلبية مُختلف احتياجات المتسوقين في هذه المنطقة، وتوفير تجربةٍ متكاملة لهم من خلال الإنفاق الذكي.

وأضاف كريدية: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجينا الطموحة لتحقيق النمو والتوسع بوتيرة سريعة خلال هذا العام. ومن خلال زيادة حضورنا في المنطقة فإننا نعزز قدرتنا على الوصول لقاعدة عملاء أكبر لمُختلف العلامات التجارية للمجموعة. وسنواصل حرصنا على تقريب المسافات أكثر بيننا وبين عملائنا، ونؤمن بأن المتجر الجديد في قرية جميرا الدائرية سيعزز تواجدنا ضمن المجمعات السكنية في دبي. ونتطلع قدماً للاستمرار في التوسُّع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الكويت وسلطنة عمان.

ويمتد المتجر الجديد لمجموعة «براندز فور لِس» على مساحة 660 متراً مربعاً، ويقع في الدور الأرضي للمركز التجاري «سيركل مول».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز