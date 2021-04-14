عقود بـ131 مليون درهم لـ«فارنك» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة «فارنك» لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في الإمارات، بمجموعة من عقود إدارة المرافق بقيمة تزيد على 131 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021، منها 101 مليون درهم من أعمال جديدة للشركة.

وتختلف جميع العقود في مدتها، حيث تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، ولهذا فقد قامت شركة فارنك بتعيين أكثر من 860 موظفاً إضافياً لتلبية وخدمة العقود الجديدة والمجددة. وتشمل بعض العقود الرئيسية التي فازت بها الشركة عقود التدبير المنزلي وإدارة الفنادق لقرية المعارض وإدارة العربات وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى خدمات التنظيف لسيركل مول الجديد التابع لشركة نخيل في قرية جميرا الدائرية وتوفير الخدمات الأمنية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: تم ترسية ما يقرب من 30٪ من هذه العقود من مؤسسات مقرها في أبوظبي، ما يؤكد حضورنا القوي في العاصمة، كما حصلنا على أول عقد إدارة فندق بقرية إكسبو. وتم تصميم قرية إكسبو كمجتمع سكني رسمي لاستيعاب المشاركين في المعرض خلال فعاليات إكسبو دبي.

كانت شركة فارنك حصلت على اعتماد برنامج (GBAC STAR)، الاعتماد العالمي الوحيد للوقاية والاستجابة والتعافي في صناعة التنظيف لمنشأة مكتبها الرئيسي في دبي.

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