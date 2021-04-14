إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشروط في المناقصات والعطاءات بعجمان

المصدر: وام

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، القرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (128) لسنة 2011م بشأن اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان.

يأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة عجمان على دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وبناء على هذا القرار فقد تم إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشروط في المناقصات والعطاءات، تسهيلا على الشركات في المشاركة بالمناقصات والعطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية ولتشجيع الشركات على القيام بالأعمال في إمارة عجمان وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن هذا القرار يؤكد حرص حكومة عجمان على اتخاذ إجراءات تحفيزية وإطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تخلق بيئة محفزة للاستثمارات، بما يتماشى مع مسيرة التنمية المستدامة ورؤية عجمان 2021.

وأشار سموه إلى ضرورة دعم نمو قطاع الأعمال وتسهيل إجراءات ترخيص وإنشاء مشاريع جديدة، مما يساهم في جذب استثمارات نوعية والحفاظ على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها كوجهة للاستثمار ومزاولة الأعمال للشركات العالمية والناشئة.

من جانبه، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان إن القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة عجمان لدعم الشركات والمؤسسات وتشجيعها على القيام بالأعمال في إمارة عجمان.

وأكد آل علي سعي دائرة المالية الدائم إلى تسهيل إجراءات وخطوات العمل وذلك لرفع مستوى رضا المتعاملين من الشركات والمؤسسات تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية إمارة عجمان ببناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر.

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