للعام الثالث على التوالي.. الإمارات أفضل دول العالم في التحول الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بتصنيفها كأفضل دول العالم في التحول الاقتصادي، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهي أحد التصنيفات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2021» الصادر أمس من شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.

ونالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، حيث بلغ رصيدها 100%.

واحتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي أيضاً بترتيبها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 22 على مستوى العالم في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وحصلت الإمارات على رصيد اجمالي في المؤشر العام بلغ 66.9 نقطة.

ونالت الإمارات مراكز عالمية رائدة في عدة مؤشرات فرعية ضمن التصنيف. فقد حصلت على المركز العاشر عالمياً في تصنيف أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا، كما نالت الدولة المركز الــ 12 عالمياً على مؤشر النفوذ الثقافي، الـ 20 عالمياً على مؤشر أفضل دول العالم في ريادة الأعمال، الـ 21 عالمياً في مؤشر الدول الأكثر مرونة، والــ 24 عالمياً على مؤشر جودة الحياة.

وأفردت «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» مساحة كبيرة للحديث عن الإمارات في التقرير المُرفَق بنتائج المؤشر، وذكرت أن الإمارات نالت هذا العام 99.7 درجة على المؤشر الفرعي الخاص بالاختلاف عن الآخرين، 99.8 درجة على مؤشر التميز، 91.9 درجة في التفرد، 90.9 درجة على المؤشر الفرعي الخاص بالنفوذ الاقتصادي، 83.4 درجة على مؤشر الاستقرار الاقتصادي، 79,0 درجة على مؤشر الديناميكية، 77.5 درجة على مؤشر الحداثة، 69.1 درجة على مؤشر جودة سوق العمل، 60.2 درجة على مؤشر التقدمية، و 64.1 درجة على مؤشر التحالفات الدولية القوية.

وفيما يخص المؤشر العام، تفوقت الإمارات في تصنيف أفضل دول العالم على إيرلندا، روسيا، الهند والبرازيل، التي جاءت في التصنيف من الــ 23 إلى الــ 26، على التوالي.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب كندا، تلتها اليابان، ثم ألمانيا، فسويسرا، وأستراليا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، السويد، هولندا، فرنسا، الدنمرك، النرويج، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إيطاليا، الصين، فنلندا، اسبانيا، بلجيكا والنمسا، في المراكز من السادس إلى الـ 21، على التوالي.

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