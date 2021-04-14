«العالمية القابضة» تستحوذ على 45 % من «ألفا ظبي القابضة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكملت الشركة العالمية القابضة، إحدى الشركات القابضة الكبرى في أبوظبي، شراء حصة 45 % في شركة ألفا ظبي القابضة (تروجان القابضة سابقاً) وتأتي الصفقة بعد إفصاح مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في 4 مارس الماضي عن بدء محادثات الاستحواذ.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للعالمية القابضة: «إن الاستحواذ يضيف نطاقاً كبيراً إلى الشركة وستزيد الخطوة من استثماراتنا وتنويعها، حيث نسعى باستمرار إلى شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتعزيز مكانتنا الريادية في السوق». وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب لـ«ألفا ظبي القابضة»: «تضعنا الصفقة في وضع فريد للاستفادة من الدعم المؤسسي القوي للشركة العالمية القابضة».

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