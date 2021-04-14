«أراضي دبي» تنقذ «أبراج الرياح»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يتوقع تصاعد عمليات إنجاز مشروع أبراج الرياح الواقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بعدما أوجس المستثمرون فيه خيفة من ذهاب أموالهم أدراج الرياح عشية تعثر إنجازه، منذ ما قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتدخلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في ملف المشروع لتحمي أموال المستثمرين، ورتبت أواخر 2012 صفقة بقيمة 400 مليون درهم لنقل ملكية المشروع إلى مطور آخر، كما أنقذته من الإلغاء، وبذلت جهوداً حثيثة لتمكين المشروع من الإنجاز، بهدف تسليم المستثمرين عقاراتهم التي اشتروها.

ويتكون المشروع الواقع في بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا المعروف في السوق باسم «وند تاورز» من برجين، يضم الأول، 365 وحدة إلى جانب 128 غرفة فندقية موزعة على 25 طابقاً سكنياً وتجارياً، أما الثاني فهو مشروع «وند تاور 2»، ويتكون من 33 طابقاً سكنياً وتجارياً، ويقع في المنطقة ذاتها ويضم 415 وحدة، وبات المشروع مسجلاً ضمن المشاريع قيد الإنجاز في سجلات وبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

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