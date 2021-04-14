«دبي الإسلامي» يسعّر صكوكاً إضافية بأقل مستوى خليجياً

المصدر: (دبي - رويترز)

أطلق بنك دبي الإسلامي، أمس، صكوكاً إضافية من المستوى الأول بـ 500 مليون دولار عند 3.375% وهو أقل سعر على الإطلاق لأداة الدين الدائمة في الخليج. وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك إطلاق الصكوك الإسلامية عند الحد الأدنى من نطاق السعر الاسترشادي النهائي بين 3.375 و3.5% والذي يقل بمقدار 25 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي المعلن في وقت سابق.

والصكوك الإضافية من المستوى الأول، وهي أعلى أدوات دين يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة، دائمة بطبيعتها ولكن يمكن للجهة المصدرة استدعاؤها بعد فترة زمنية محددة وسيكون الإصدار غير قابل للاستدعاء لمدة 6 سنوات. وباع دبي الإسلامي صكوكاً إضافية من المستوى الأول بمليار دولار عند 4.635 % في نوفمبر ويتم تداولها الآن عند 3.64 %.

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