5944 وكالة تجارية في أسواق الإمارات بنهاية الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفع عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة في مختلف القطاعات إلى 5944 وكالة بنهاية الربع الأول، حيث تم تسجيل 348 وكالة جديدة خلال 2020 بالإضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة بالربع الأول.

وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية قيام المنشآت بتجديد قيد وكالاتها التجارية سنوياً في الوقت المحدد لضمان بقاء قيد الوكالة التجارية والتمتع بمميزاتها وحمايتها المنصوص عليها قانوناً، ومن أبرزها حماية الوكيل التجاري من خلال عدم السماح بدخول منتجاته إلا عن طريقه أو بإذنه، بالإضافة إلى نظر النزاعات الخاصة بها في لجنة الوكالات التجارية.

ونوهت الوزارة بضرورة الإسراع بالتجديد تلافياً لشطب الوكالات استناداً لأحكام قرار مجلـس الوزراء 3/‏3 لسنة 2006 الذي خول الوزارة بشطب أي وكالة تجارية لم يتم تجديدها لمدة سنة أو أكثر، مشيرة إلى أنها بصدد شطب الوكالات غير المجددة خلال الشهرين المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن الإمارات حققت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الوكالات التجارية، مستندة على بيئتها التشريعية المتطورة للحفاظ على تنافسية اقتصادها المستدام.

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