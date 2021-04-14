3090 فرعاً للمنشآت الأجنبية في الإمارات مع نهاية مارس

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد فروع المنشآت الأجنبية في الإمارات 3090 فرعاً مع نهاية مارس 2021 مقارنة بـ3087 في يناير من العام ذاته وفقاً لأرقام السجل الوطني الاقتصادي.ويعكس توسع الشركات الأجنبية في أنشطتها من داخل الإمارات الأهمية الكبيرة التي توليها للدولة كمقر رئيسي لتسيير أعمالها إقليمياً بشكل عام.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن البيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات ساهمت في زيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية لمجتمع الأعمال من دول العالم خلال السنوات الأخيرة موضحاً أن وجود المحفّزات وتوفر البنية التحتية المتميزة اللازمة لإدامة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يعد من العناصر التي تسهم في تشجيع كبريات الشركات الأجنبية للعمل.

وتصدّرت الإمارات عربياً وإقليمياً في سهولة ممارسة الأعمال حسب العديد من المرجعيات الدولية المتخصصة في مؤشرات التنافسية العالمية العام الماضي .

وأظهر رصد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في وقت سابق للتقارير العالمية أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي صنفت الإمارات ضمن الـ10 الكبار في 24 مؤشراً من مؤشرات تنافسية القطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال 2020.

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