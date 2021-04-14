«الاقتصاد» تغلق حسابات ومواقع تروّج سلعاً مهربة ومغشوشة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إغلاق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لقيامها بترويج منتجات وسلع مهربة ومقلدة ومغشوشة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.

وتعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد على تنفيذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية الغير رسمية وحسابات مواقع التواصل.

وتشير الإحصائيات إلى تنفيذ الإدارة 727 جولة تفقدية وتفتيشية على الأسواق وتحرير 129 مخالفة خلال الربع الأول من العام وحاز على النصيب الأكبر من جولاتها مكافحة الغش التجاري وبلغت 334 جولة فيما بلغ إجمالي جولات الإدارة التفتيشية العام الماضي 70 ألفاً و793 جولة أسفرت عن تحرير 997 مخالفة.

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