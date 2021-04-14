جمعية الإمارات للتأمين تبحث آخر تطورات الجريمة المالية في ندوة افتراضية

المصدر: دبي – البيان

نظمت شركة جرانت ثورنتون، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين، ندوة افتراضية عن بعد عبر تقنية الإنترنت تحت عنوان «آخر التطورات في الجريمة المالية»،

وتناولت الندوة من خلال النقاش والتحليل محاور بالغة الأهمية منها إعداد جيل يمتلك أفضل المهارات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العاملين بقطاع التأمين على إدراك المسؤوليات المتعلقة بالجريمة المالية، والطبيعة المترابطة للمخاطر المرافقة لها، بالإضافة إلى سبل تعزيز سلامة سوق التأمين الإماراتية.

وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، في الكلمة الافتتاحية للندوة: «يشهد العالم من حولنا تطورات متسارعة في مجال الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومن الضروري مواكبة هذه التطورات، خاصة تلك التي يواجهها العالم في مجال الجرائم المالية».

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