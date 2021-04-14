«أبوظبي الأول» و«العالمية» يستحوذان على %59 من سيولة الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيعية من قبل الأجانب والمؤسسات استهدفت غالبية الأسهم القيادية، في وقت اقتربت السيولة من حاجز 1.8 مليار درهم، واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على 59% منها.

وانخفض سوق دبي 0.79% إلى 2565.96 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والنقل والاتصالات، ونزل سوق أبوظبي 1.19% عند 6019.43 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.77 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم في أبوظبي و171.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 286.1 مليون سهم موزعة بواقع 183.4 مليوناً في أبوظبي و102.7 مليون في دبي، من خلال 4067 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.57% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.74% و«الإمارات دبي الوطني» 1.71%، ونزل قطاع النقل 1.2% مع انخفاض «العربية للطيران» 1.55% و«أرامكس» 0.97%، فيما استقر «الخليج للملاحة».

وصعد قطاع العقار 0.04% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.56% و«إعمار مولز» 1.13% فيما انخفض «إعمار العقارية» 0.27% و«داماك» 0.83% و«الاتحاد العقارية» 0.37%، وزاد قطاع الاستثمار 1% مع نمو «دبي للاستثمار» 1.23% و«سوق دبي المالي» 0.96% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.38%.

تصدر «العربية للطيران» النشاط مستقطباً 51.24 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 49.86 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 17.5 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.62%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 37.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 2% مع نزول «أبوظبي الأول» 2.21% و«أبوظبي الإسلامي» 5%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وهبط قطاع العقار 1.1% مع انخفاض «الدار» 1.1% و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.55% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها كذلك.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% بعد هبوط «العالمية القابضة» بذات النسبة، فيما نزل «إشراق» 1% واستقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير. بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.36% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.45% و«طاقة» 1.46% فيما انخفض «دانة غاز» 0.37%.

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 580.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 465.7 مليون درهم، ثم «الدار» 249.11 مليون درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.39%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 232.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 46.3 مليون درهم، منها 34.96 مليوناً في دبي و11.3 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 46.3 مليون درهم، موزعة بواقع 34.96 مليوناً في دبي و11.3 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة اللاينس للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بقيمة 30 مليون درهم، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة.

★ أقر مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين انتخاب عبدالله حمد الفطيم رئيساً للمجلس وعمر عبدالله الفطيم نائباً للرئيس.

★ أعلنت شركة شعاع كابيتال عن إجراء ترقيات جديدة في صفوف إدارتها العليا.

★ قامت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بتعيين عبدالله النعيمي في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 11 أبريل 2021.

★ صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات على النتائج المالية لعام 2020.

★ تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «دانة غاز» الذي كان مقرراً عقده أمس لعدم توفر النصاب القانوني، على أن يعقد الاجتماع الثاني في 28 أبريل.

★ أعلن البنك التجاري الدولي عن استقالة دناي لي المسؤول الرئيسي للشؤون المالية اعتباراً من 12 أبريل وذلك لأسباب شخصية.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين» على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم من رأس المال بإجمالي 4.75 ملايين درهم.

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