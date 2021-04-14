«أراضي دبي» تصدر 4202 تصريح عقاري جديد خلال 2020

المصدر: دبي ـ البيان

وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال 2020 إلى 4202 تصريح متنوع، بما في ذلك أكثر من 255 إعلاناً عقارياً، تم إصدارها عبر نظام التصاريح الإلكتروني «تراخيصي» الموجود على موقع الدائرة، والذي يتيح التقديم لخدمة التصاريح العقارية بمختلف أنواعها بكل سهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، الأمر الذي يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

وتنوعت التصاريح المنجزة عبر إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، خلال العام الماضي، لتشمل: تصاريح الإعلانات الإلكترونية والتي استحوذت على حصة الأسد بنسبة 83.7% بإجمالي 3520 تصريحاً، تليها تصاريح الإعلانات الخارجية بـ142 تصريحاً، و125 تصريحاً للوحات الإعلانية، الرسائل النصية 99 تصريحاً، إعلانات المركبات 94 تصريحاً.

وتوزعت أنواع التصاريح العقارية الأخرى كالتالي: منصة ترويج عقاري 63 تصريحاً، 45 تصريح إعلانات مطبوعة، 42 تصريح إعلانات مبوبة، 21 تصريح إعلانات صحف، 17 تصريحاً لليوم المفتوح، حملة ترويجية 16 تصريحاً، 9 تصاريح ندوة عقارية، 5 تصاريح حفل إطلاق مشروع، وتصريحين لتنظيم معرض عقاري.

وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: ندرك في «أراضي دبي» أهمية ومحورية دور التصاريح العقارية في الترويج للقطاع بشكل عام، وخلق المزيد من التنافسية في السوق، إلى جانب خلق بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات.

لذلك، نعمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح بمختلف أنواعها، وندعو الشركات العقارية للتقديم لهذه الخدمة المتاحة عبر نظام «تراخيصي» الإلكتروني، بكل سهولة ومرونة في دقائق معدودة. نعمل باستمرار على تحسين خدماتنا بناء على تواصلنا مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم، وقد قمنا مؤخراً بزيادة عدد الإعلانات المسموح بها في التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان.

نظام «تراخيصي»

ويتيح نظام «تراخيصي» الحصول على تصريح الإعلانات العقارية بأنواعها، والتي تشمل: إعلانات خارجية، إعلانات مركبات، إعلانات الرسائل النصية القصيرة، الإعلانات المطبوعة، الإعلانات الإلكترونية، الإعلانات المبوبة، إعلانات اللوحات الإعلانية، إعلانات الجرائد. وأيضاً تشمل تصريح تنظيم معرض عقاري، تصريح حفل إطلاق مشروع، تصريح منصة للترويج العقاري، تصريح حملة ترويجية، اليوم المفتوح وتصريح ندوة عقارية.

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