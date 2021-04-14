شراكة بين بنك «E20.» الرقمي لـ«الإمارات دبي الوطني» و«موني موف»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تعاونه مع منصة التكنولوجيا المالية «موني موف» MoniMove، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين المنصة وبنك الأعمال الرقمي E20. التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمخصص لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى في الإمارات.

وتأسست منصة «كوني موف» في العام 2019، وتوفر رؤية شاملة ومتكاملة لسلسلة التوريد، بدءاً من إجراء الطلبات حتى إصدار الفواتير وسدادها، وبالتالي تعزيز أطر التعاون والثقة بين الأطراف المعنية لتعزيز موثوقية الأعمال.

من شأن تحقيق التكامل مع بنك الأعمال الرقمي E20. أن يتيح للمستخدمين الذي يجرون معاملاتهم عبر منصة «موني موف» تحقيق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية عبر إطلاع البنك على معاملاتهم وتفاعلهم مع الموردين بأسلوب شامل.

رؤية مشتركة

وقال الدكتور منصور الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة MoniMove: «نظراً لأهمية الشراكات في نموذج عملنا، نفخر بالتعاون مع أحد أكبر البنوك وأكثرها استشرافاً للمستقبل في المنطقة، ونؤكد التزامنا برؤيتنا المشتركة لتحسين أسلوب مزاولة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني».

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع منصة MoniMove لتوفير أرقى الخدمات والمنتجات لعملائنا دعماً لعملياتهم على امتداد سلاسل التوريد في مختلف المناطق ومساعدتهم على الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل عبر تعزيز موثوقية أعمالهم.

ونؤكد أيضاً على التزامنا الراسخ بتسريع عمليات تطوير المنتجات والخدمات الرقمية وطرحها في السوق انطلاقاً من حرصنا المتواصل على دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في بناء الاقتصاد الرقمي».

مزايا

ستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر الشراكة، من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بإمكانية تنفيذ معاملاتها المصرفية المحلية والدولية بسلاسة تامة عبر منصة مبتكرة لإدارة سلسلة التوريد، والاستفادة من المزايا المتعددة التي تشمل اختصار الوقت والحد من المخاطر التشغيلية وتقليص التكاليف.

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