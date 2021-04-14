«إمباور» تُرسي عقوداً بـ 217 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن قيامها بإرساء عقود بقيمة 217 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2021، لتنفيذ أعمال متنوعة تركزت في المقام الأول على تطوير شبكة إمباور لتبريد المناطق في دبي، وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب، وإنشاء خزانات وغرف تبادل الطاقة الحرارية، ومحطات شبه دائمة ومبادلات حرارية وغيرها.

وتسعى «إمباور» من خلال التعاقدات الجديدة إلى رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وتوسيع شبكة خدماتها في دبي بما يسهم في توصيلها إلى المزيد من العملاء.

كما تستهدف الشركة من توسيع نطاق شبكتها لخدمات تبريد المناطق في دبي، والتي تعد الأطول في العالم بطول إجمالي يزيد على 350 كيلومتراً. وكانت إمباور قد أعلنت عن جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها عبر خطة طموحة يتم تنفيذها عبر 84 محطة تخدم أكثر من 140 ألف متعامل في 1252 مبنى في مختلف أنحاء دبي.

وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من التعاقدات تركز بشكل أساسي على أعمال توسعة الشبكة عبر الخدمات الاستشارية، وشراء الأنابيب والتجهيزات والصمامات مسبقة العزل، بالإضافة إلى التركيبات المخصصة للمشاريع الكبرى، ومنها مرسى العرب، برج أنوا التابع لمجموعة أمنيات، وبرج وصل 1، وأيكون سيتي التابع لشركة داماك في شارع الشيخ زايد.

وشدد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أحمد بن شعفار، على حرص الشركة على تقديم خدمات تبريد مناطق عالية الجودة وصديقة للبيئة لمجموعة واسعة من المتعاملين في دبي.

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