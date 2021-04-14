«مالية الشارقة» تربط نظام «تحصيل» مع محافظ الدفع العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت دائرة المالية المركزية بالشارقة إجراءات الربط والتكامل بين نظام الإيصال الذكي «تحصيل» ومحافظ الدفع الرقمي العالمية أبل باي «Apple Pay» وجوجل باي «Google Pay» وسامسونج باي«Samsung Pay» بالتعاون مع بنك المشرق للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستهدف تسهيل عمليات الدفع في إنجاز المعاملات الحكومية.

وبذلك أصبح بإمكان متعاملي نظام الإيصال الذكي «تحصيل» والذي يصل عددهم حتى الآن إلى نحو مليوني متعامل الدفع من خلال تلك المحافظ الرقمية والتي توفر للمتعاملين سرعة إنجاز دفع الرسوم بطريقة سهلة وآمنة مع الحفاظ على مستويات الخصوصية.

وقال وليد الصايغ المدير العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة إن ربط نظام الإيصال الذكي «تحصيل» مع محافظ الدفع الالكتروني العالمية تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وهي تأتي استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة وفي إطار استراتيجية الدائرة التطويرية التي تستهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في التخفيف على المتعاملين وتسريع الإجراءات كما أنها تتواكب مع الإجراءات الاحترازية.

وأشارت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي إلى حرص دائرة المالية المركزية بالشارقة على توفير أحدث وسائل الدفع عبر القنوات الذكية لمتعاملي نظام تحصيل ما يرفع معدلات رضا المتعاملين والتسهيل عليهم بما يتماشى مع توجهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين.

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