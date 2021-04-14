انطلاق «مهرجان رمضان الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت إمارة الشارقة انطلاق فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً منذ 31 عاماً مع بداية الشهر الفضيل في مناطق ومدن الإمارة كافة. ويقام المهرجان الذي يمتد حتى ثالث أيام عيد الفطر السعيد تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم»، في دلالة على تميز هذه النسخة بعدد الجوائز القيمة التي سيحظى بها المتسوقون من خلال السحوبات اليومية التي ستنظمها مراكز التسوق طوال أيام المهرجان.

وهناك سحوبات كبرى على عدد من السيارات الفاخرة والقسائم الأسبوعية بقيمة 50 ألف درهم، والعديد من الجوائز بقيمة 3 ملايين درهم ويقدم مركز صحارى سنتر قسائم مشتريات بقيمة 200 ألف درهم فضلاً عن السحب الكبير على سيارة BMW X6، وهناك سحب على نصف كيلو ذهب 21 قيراطاً في مركز سيتي سنتر الشارقة، وغيرها الكثير من فرص الربح .

ويقدم المهرجان عدداً من التجارب الاستثنائية بما فيها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية المدهشة، والأنشطة التسويقية المبتكرة وسط أجواء احتفالية في أرجاء الإمارة.

وقال عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: أهمية مهرجان رمضان الشارقة لا تقتصر على التسوق والترفيه وتعزيز حركة المبيعات، بل تتعداها إلى الغنى المعرفي والثقافي والسياحي والتراثي، فالشارقة كانت ولا تزال وستظل عاصمة الثقافة الإسلامية، التي تزهر على الدوام بالتسامح والتواصل الحضاري، والمهرجان حدث سنوي يجمع كل هذه القيم طيلة أيام الشهر الفضيل بفعاليات مختلفة على مستوى الإمارة.

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