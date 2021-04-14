مذكرة لدعم رواد أعمال رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

أعلن مركز رأس الخيمة الدولي والذي يمثل سلطة تسجيل الشركات الدولية المسجلة في رأس الخيمة توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مؤخراً لإتاحة فرصة إنشاء قاعدة مؤسسية متينة أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مزاولتهم لأعمالهم.

وأكّد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي أهمية التعاون الذي يرسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية برأس الخيمة والتي تعمل من أجل تحقيق غاية مشتركة ترمي إلى زيادة فرص العمل للمستثمرين والشركات على حدٍ سواء.

وأوضح يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بأن هذا التعاون يرمي إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة والتي لا تدّخر جهداً في دعم مشاريع الشباب لحثّهم على المشاركة في بناء اقتصاد الوطن وتعزيز نموّه.

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