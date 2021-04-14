«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تنسق جهود دعم المستثمرين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اطلعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أبرز الفرص الاستثمارية في الشارقة وعجمان، ضمن زيارتين بهدف خلق تواصل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، في مسعى وطني لتنسيق جهود دعم المستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات الإماراتية ودعم نموها، وتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وتأتي الزيارتان اللتان ترأسهما عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في قطاعات متعددة، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق تكامل وطني مع الجهات الحكومية المحلية من الشركاء الاستراتيجيين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

بيئة داعمة للمستثمرين

وأكد عمر السويدي أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الزيارات بحث سبل توفير بيئة أعمال صناعية داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للقطاع وتسهيل جذب الاستثمارات الخارجية بالتكامل والتنسيق مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية.

شروق

وفي الشارقة، بحث الوفد الفرص التي يوفرها «مشروع 300 مليار» خلال لقاء مع مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومروان العجلة رئيس قسم ترويج الاستثمار لدى المكتب.

عجمان

وشملت جولة الوفد إمارة عجمان، حيث اجتمع مع عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في اقتصادية عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم التراخيص الاقتصاديةبالدائرة.

ومحمد الجناحي المدير العام بالإنابة، وناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، ومروان العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون والتكامل التجاري الصناعي ودور الوزارة في التكامل مع الغرف التجارية على مستوى الدولة.

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