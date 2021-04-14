الإمارات تشارك باجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية لمواجهة تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت الإمارات مؤخراً في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتحديات المتعلقة بالفقر ومخاطر ارتفاع الديون.

وخلال الاجتماع؛ أثنى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على جهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى المساهمة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث أظهرت أحدث التوقعات التي تم مراجعتها، عن تسجيل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% خلال العام الحالي، وذلك نتيجة للاستجابة الاستباقية والحاسمة والمشتركة لجميع أعضاء الصندوق في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.

مخاوف

وأشار إلى أن الإمارات تشارك صندوق النقد الدولي مخاوفه بشأن آفاق الانتعاش غير المتوازن، وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيؤدي ذلك في ظل ما نشهده اليوم من تداعيات اقتصادية واجتماعية جراء جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم عدم المساواة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين وضع خطط واضحة لتحقيق التوازن بين أولويات المالية العامة متوسطة الأجل وأهداف التنمية الشاملة.

وقال موجهاً إلى مدير عام صندوق النقد الدولي: نرحب بجدول أعمال السياسات العالمية كإطار شامل للتعافي الاقتصادي العالمي. وتحرص الإمارات على مواصلة دعم المساعي التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية للجائحة، بما يسهم في تحقيق تعافٍ عالمي ونمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للاستجابة الصحية للجائحة والتي ستساهم بدورها في تعزيز النمو، حيث إن لإنتاج اللقاح وتوزيعه بشكل عادل أهمية كبيرة في ضمان التعافي السريع والمستدام للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى انضمام الإمارات مؤخراً للجهود العالمية لتصنيع لقاح كوفيد 19، حيث نجحت في إنشاء مصنع جديد لإنتاج لقاح «حياة – فاكس» الإماراتي بطاقة إنتاجية 200 مليون جرعة سنوياً.

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