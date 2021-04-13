«وصل للعقارات» تطلق مسابقتها الرمضانية لتشجيع أصحاب المواهب الفنية

المصدر: دبي - البيان

احتفت وصل للعقارات بقدوم شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق مسابقتها الرمضانية السنوية الحادية عشرة، لتشجيع أصحاب المواهب الفنية. وتسعى وصل من خلال هذه المسابقة إلى إبراز إبداعات مستأجريها، ومكافأة المتميزين منهم الذين يتمكنون من استقاء الإلهام من الأجواء الرمضانية الرائعة.

وتفتح الشركة باب المشاركة في هذه المسابقة أمام المشاركين من جميع الأعمار، حيث خصصت مسابقة الأعمال الفنية لأطفال مستأجري وصل للعقارات فقط، بينما يمكن للكبار المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وتكون المسابقة الرمضانية لمواهب الأطفال مفتوحة للفئة حتى سن 13 عامًا، حيث يطلب منهم التعبير عن إبراز المعنى الحقيقي لشهر رمضان، مع إمكانية الفوز بالجائزة الأسبوعية، وهي عبارة عن جهاز «آيباد».

ويتعين على المشاركين تحميل الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني http://ramadan.wasl.ae ليتم التصويت لها من قبل الجمهور، وتقييمها من قبل لجنة التحكيم من وصل.

وفي نهاية الشهر الفضيل، سيحصل أحد الفائزين الأربعة الذين تم اختيارهم خلال المسابقة على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن منحة دراسية تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم.

أما بالنسبة إلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي للكبار على الإنستغرام في رمضان، فستكون مفتوحة لجميع الأشخاص فوق سن 13 عامًا، سواء كانوا من مستأجري وصل أو غير ذلك، على أن يتمكن المشارك من التعبير عن المعنى الحقيقي لشهر رمضان، من خلال نشر صور تعبّر عن روح الشهر الفضيل باستخدام الوسم (#waslRamadan2021)، مع ذكر عنوان صفحة وصل (@waslgroup).

ويمكن لكل مشارك تحميل عدد غير محدود من الصور، بينما ستقرر لجنة وصل الفائزين الذين سيقدم لكل واحد منهم عن جهاز«كاميرا الجيب DJI» أسبوعيًا خلال فترة المسابقة.

يشار إلى أن وصل للعقارات أطلقت «مسابقة الرسم الرمضانية» لأول مرة في العام 2011، واتسع نطاقها على مر السنين.

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