تعاون «رد تاغ» و«سامسونغ» لتقديم جوائز بقيمة 3 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

كشفت «رد تاغ»، المتخصصة في المنتجات المنزلية، والأزياء العصرية في المنطقة، عن إطلاق عروض رمضان، التي تشمل سحوبات على جوائز قيّمة، تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين درهم، وتوفر العلامة، بالتعاون مع «سامسونغ» للعملاء في منطقة الخليج العربي فرصة للفوز بأكثر من 600 هاتف ذكي من طراز Galaxy S21 Ultra 5G، مع سحوبات عبر الإنترنت لخمسة أسابيع من 11 أبريل حتى 15 مايو 2021.

ويُعدّ هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من أبرز إصدارات «سامسونج»، عملاق صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في كوريا الجنوبية اليوم. وتسري السحوبات في جميع متاجر «رد تاغ» المنتشرة في دول التعاون، وانطلاقاً من حرصها على رضا العملاء، لم تضع العلامة حداً أدنى لقيمة المشتريات كونه شرطاً لدخول سحب «تسوق واربح مع رد تاغ». كما تتيح «رد تاغ» للمشاركين في مسابقتها على صفحات التواصل الاجتماعي فرصة ربح واحد من أصل عشر هواتف «سامسونغ» حديثة من طراز Galaxy S21 Ultra 5G.

وأشاد شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في «رد تاغ» بعروض رمضان، التي تطلقها العلامة تقديراً لعملائها الأوفياء، خلال الشهر الفضيل، موضحاً: تمحور هدفنا لشهر رمضان هذا العام حول منح عملائنا مفاجآت مذهلة، تُشعِرهم بالسعادة والتقدير، لذلك وضعنا بين أيديهم فرصة، للحصول على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G الذكي من أبرز العلامات الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية حول العالم.

وانطلاقاً من رغبتنا بإتاحة فرصة الفوز بإصدار «سامسونج» المتطور والمدعّم بمزايا استثنائية لجميع عملائنا، لم نضع حداً أدنى لقيمة مشتريات المتسوقين في متاجرنا، لذا تعتبر عروض «تسوق واربح من رد تاغ» لهذا العام فرصة ذهبية لا تُفوّت.

وإضافة إلى السحوبات المميزة التي أطلقناها بالتعاون مع «سامسونغ» ستقدم «رد تاغ» أيضاً عرض الحصول على قسيمة هدايا عند الشراء، خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان. ويحدد العرض حداً أدنى لقيمة المشتريات، تتراوح نسبتها بين المتاجر تبعاً للوائح تنظيم السحوبات.

وفي الإمارات سيستمر السحب على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من «سامسونغ» وعرض الحصول على قسيمة هدايا عند الشراء، بشكل متزامن طوال فترة الأسابيع الخمسة من 11 أبريل حتى 15 مايو.

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