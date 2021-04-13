«الإمارات الإسلامي» يطور مهارات القيادة لدى موظفيه المواطنين المتميزين

المصدر: دبي - البيان

اختتم «الإمارات الإسلامي»، بنجاحٍ برنامج تدريب حصري لتطوير قدرات موظفيه من المواطنين الإماراتيين الذين يتمتعون بإمكانات عالية لتولي مناصب قيادية ضمن إدارته وأقسامه.

وفي إطار التزامه الدائم برعاية ودعم المواهب المحلية في القطاع المصرفي، اختار «الإمارات الإسلامي» 9 من موظفيه الإماراتيين للمشاركة في برنامج مدته 10 أشهر يقدم تدريباً وتقييماً شاملاً، وذلك بالتعاون مع المدرب الخبير في مجال الأعمال التنفيذية دوج لامبرت لتنمية المهارات القيادية لدى الموظفين، وتأهيلهم للتقدم في مسيرتهم المهنية.

كما قدم المديرون المباشرون الدعم للمشاركين طوال رحلة البرنامج عبر منحهم فرص إضافية للتعلم والنمو، وتشجيعهم على تحدي إمكاناتهم وتطوير أساليب خاصة بهم في القيادة.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يلعب قطاع الخدمات المصرفية دوراً هاماً في الاقتصاد الإماراتي، وهو من أكثر قطاعات الأعمال حيويةً في الدولة.

وانطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الإمارات، والمصرف المفضل لمواطنيها، نحرص على تفعيل دور المواهب المحلية في بناء مستقبل القطاع وحفز الابتكار للارتقاء إلى مستوى المنافسة في مشهد الخدمات المالية العالمي.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى احتضان موظفينا الإماراتيين من ذوي الإمكانات العالية وصقل مهاراتهم وتمكينهم ليتطوروا مهنياً ويصبحوا قادة أعمال المستقبل. وتندرج هذه المبادرة، في إطار التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم أجندة التوطين التي تنتهجها الإمارات.

وينظّم «الإمارات الإسلامي» سلسلة من برامج التدريب الرائدة في القطاع المصرفي بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية سعياً إلى تدريب الشباب الإماراتي وتمكينهم من المساهمة في نمو قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات.

ويتضمن برنامج «المستقبل» الذي يستمر لمدة 6 أشهر والمخصص للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية الذين لا يتجاوز عمرهم 20 عاماً، حصصاً نظرية وتدريباً عملياً على السواء. ويحظى المتدربون الذين أتموا البرنامج بنجاح بفرص عمل دائمة في مختلف أقسام وإدارات «الإمارات الإسلامي».

أمّا برنامج «مديري العلاقات المستقبليين»، فهو برنامج تدريبي مدته سبعة أشهر مصمم خصيصاً لخريجي الجامعات من المواطنين، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لاستلام مناصب مديري العلاقات في قسم «إدارة الثروات» في «الإمارات الإسلامي».

علاوةً على البرنامجين المذكورين، يقدم «الإمارات الإسلامي» برنامج «الأكاديمية الوطنية للإنجازات الاستراتيجية» التدريبي لطلاب الكليات المواطنين المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي. وهو برنامج مفتوح يستمر لمدة 9 أشهر، ويعتبر إحدى المبادرات الرائدة لتسريع التطور المهني التي أطلقها المصرف.

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