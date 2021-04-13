مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل رمضان بعروض حافلة

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف مرسى ياس مارينا، الوجهة المميزة لتناول الطعام والترفيه واللياقة البدنية في العاصمة أبوظبي، عن مجموعة من العروض، التي ترضي مختلف أذواق الضيوف هذا الشهر، فسواء كان الضيوف من الملتزمين بالتدريبات اليومية والحريصين على لياقتهم البدنية والصحية، أو من هواة عروض الطهي الإبداعية، أو من عشاق اجتماعات الأصدقاء عند الغروب، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنزل، سيكون ياس مارينا بانتظارهم هذا الشهر، للاستمتاع بأجمل اللحظات.

فوغ فيتنس

مع تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان، ستكون هذه الفترة مثالية لوضع أهداف، تتعلق باللياقة البدنية وتحقيقها، وتعلّم المهارات الجديدة، واعتماد روتين صحي. وفي هذه المناسبة، يقدّم فوغ فيتنس، مركز اللياقة البدنية المميز في ياس مارينا، مجموعة واسعة من أنشطة ودروس اللياقة البدنية لهذا الشهر، إذ سيتسنى لرواد الصالة الرياضية الشهيرة الاستفادة من عضوية رمضان الشخصية غير المحدودة الممتدّة من 10 أبريل حتى 13 مايو مقابل 1,999 درهماً إماراتياً فقط.

مطعم أكواريوم

يدعو مطعم أكواريوم الضيوف إلى التلذّذ بقائمة رمضان المعدّة خصيصاً للشهر الكريم. وفي بادرة احتفاء بالتقاليد العربية، سيقدم المطعم القهوة العربية والتمور مجاناً للضيوف، الذين يتناولون العشاء في الوجهة الخلابة طوال شهر رمضان. وتضمّ القائمة أشهى المأكولات العربية مثل شوربة العدس، وسلطة الفتوش، ولحم الضأن، والدجاج والبطاطا وغيرها من أطباق الشيف المميزة، إلى جانب الشاي المثلج المجاني أثناء استمتاعهم بآخر أشهر الشتاء على التراس، ومشاهدة المناظر الخلابة لياس مارينا، وطوال شهر رمضان، سيواصل أكواريوم تقديم عروضه المميزة خلال أيام الأسبوع بدءاً من الساعة 8:30 مساء.

مطعم ديابليتو فود أند ميوزيك

يدعو ديابليتو لتأمّل الألوان الذهبية الرائعة لغروب الشمس في أبوظبي طوال شهر أبريل، وتضمّ وجهة الضيافة الحيوية هذه ركن مشروبات عصري على السطح، ما يجعلها الموقع الأمثل في ياس مارينا، للاستمتاع بالمغيب مع الأصدقاء المقربين والعائلة. كذلك، تقدّم الوجهة المتوسّطية لضيوفها مجموعة متنوعة من عروض المأكولات، التي يمكن التلذّذ بها، بالتزامن مع الاستمتاع بأفضل الإطلالات على المرسى طوال هذا الشهر.

مطعم ستارز أند بارز

ويمكن قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء المقربين والعائلة لدى ستارز أند بارز، والاستمتاع بأفضل المأكولات العالمية في المدينة. طوال هذا الشهر، تقدم لكم الوجهة النابضة بالحياة في ياس مارينا عرض ساعة السعادة من الأحد إلى السبت، ما يجعلها الوجهة الأفضل للاستمتاع بلحظات الغروب بعد يوم شاق من العمل.

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