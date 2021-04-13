ترقيات بصفوف الإدارة العليا لـ«شعاع كابيتال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شعاع كابيتال، المنصة المتخصصة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة ترقية أجيت جوشي من منصب رئيس قطاع الأسواق العامة والخاصة إلى منصب مدير عام، رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة وتوسيع مهامه لتشمل الإشراف على استثمارات الشركة في مجالات التكنولوجيا، وترقية ناتاشا حنون إلى منصب رئيس قسم الدين لتركز على توسيع نطاق عمليات منصة شعاع للتمويل البديل عبر فرص الإقراض المباشر الرئيسية وبنظام الميزانين؛ والقروض المتعثرة وغير العاملة؛ وتمويل الاستحواذ وديون المشاريع. وسيعمل كلاهما تحت إشراف مباشر من جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال».

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: تتمتع «شعاع كابيتال» بمجموعة واسعة من الخبرات وأصحاب المهارات الاستثنائية القادرين على تحقيق التميز في جميع أعمالنا ودعم تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى النمو وتنويع محفظة المنتجات.

وانضم أجيت جوشي إلى فريق المجموعة في عام 2014، ويتمتع بخبرة تزيد على 16 عاماً في مجالات الاستشارات التقنية وأبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. وانضمت ناتاشا إلى فريق «شعاع كابيتال» في عام 2014، وتشمل إنجازاتها المهنية هيكلة قروض تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار في مجالات التطوير العقاري وقروض التمويل الطارئة وديون الشركات عبر نظام الميزانين.

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