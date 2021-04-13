غرفة رأس الخيمة تنظم فعالية «معاً نتعافى»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت غرفة رأس الخيمة فعالية «معاً نتعافى» في مركز رأس الخيمة للمعارض في ظل تكثيف الجهود للتصدي لجائحة كورونا، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية اللقاح ودوره الفعّال في الحد من الجائحة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استمرارية مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وقال محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة إن قيادتنا الرشيدة تضع صحة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها خلال التعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أن «كوفيد 19» كان بمثابة اختبار لقياس مدى استعداد أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وقدرتها على الاستجابة، وقد نجحت الدولة في مواجهة الجائحة بالإضافة إلى توفير اللقاح مجاناً لكل من يعيش على أرض الإمارات. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي حتى نتجاوز الأزمة بسلام.

ووزعت غرفة رأس الخيمة هدايا عينية على متلقي اللقاح في مركز رأس الخيمة للمعارض، وشارك في الفعالية عدد من المتطوعين من موظفي غرفة رأس الخيمة لترسيخ مفهوم التطوع وأهميته في تقديم الدعم إلى خطوط الدفاع الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز