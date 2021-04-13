برنامج المكافآت من ماجد الفطيم يطلق حملة للتبرعات لتشجيع روح العطاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، إطلاق حملتها الجديدة للتبرع خلال شهر رمضان. ويمكن لأعضاء برنامج المكافآت «SHARE» المشاركة بالتبرع بنقاطهم التي اكتسبوها مع برنامج «SHARE» لصالح «مؤسسة الجليلة». ويمكن لجميع أعضاء البرنامج المشاركة بسهولة في حملة التبرعات من خلال التطبيق الذكي «SHARE»، وذلك بالدخول إلى الصفحة الرئيسية والضغط على «شارك نقاطك».

كما سيتمكن عملاء البرنامج من المشاركة بالمزيد من التبرعات مع كل وجبة يشترونها باستخدام برنامج المكافآت «SHARE»، وذلك عند إنفاق أكثر من 50 درهماً في أي من مراكز التسوق أو مطاعم الفنادق أو طلب وجبة «شارك في رمضان» في صالات «ڤوكس سينما» التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وبدوره سيقوم برنامج «SHARE» بالتبرع بالنيابة عنهم، وسيتم تقديم وجبات التبرعات عبر كارفور بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت كاشميرا موتيوالا، مديرة ولاء العملاء في «ماجد الفطيم القابضة»: «يأتي شهر رمضان في كل عام كفرصة لنا لتحفيز قيمة العطاء وتفعيل دور عملائنا، ولدينا في «ماجد الفطيم» قدرات وإمكانيات لإحداث هذا التأثير الإيجابي المطلوب في المجتمعات التي نتواجد فيها. وخلال الشهر الكريم هذا العام، سنشجع عملاءنا من أعضاء برنامج المكافآت «SHARE» على أن ينهضوا بدورهم الإيجابي ويشاركوننا في إنجاح هذه الحملة عبر التبرع بنقاطهم التي اكتسبوها من خلال برنامج «SHARE» بسهولة من خلال تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك وكذلك المساهمة في تقديم وجبات خيرية».

وبالإضافة إلى حملة التبرعات مع برنامج «SHARE»، تفخر ماجد الفطيم بدعم المؤسسات الخيرية من خلال مبادرات لدى كل من «كريت آند باريل» و«ليغو» و«سكي دبي». وتذهب تبرعات الحملة الرمضانية من أعضاء برنامج المكافآت «SHARE» هذا العام لصالح مؤسسة الجليلة، حيث سيتم تقديم التبرعات لبرنامجها العلاجي «فرح»، والذي يوفر خدمات طب الأطفال والعلاج ويمول الأبحاث المتطورة بما يمنح الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال وعائلاتهم. ويفخر البرنامج بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المنظمة الإنسانية التطوعية التي تمد يد العون والمساعدة الرسمية للجميع في كل الأوقات والظروف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز