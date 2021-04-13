50 % خصماً على تأمين المركبات من «بوليسي بازار الإمارات» برمضان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة بوليسي بازار الإمارات Policybazaar UAE، وهي منصة تأمين مفضلة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، أنها ستقدم للمقيمين خصماً يصل إلى 50 % على التأمين على السيارات بدءاً من اليوم، 13 أبريل حتى 31 مايو المقبل، عند شراء العملاء بوالص التأمين عبر منصتها على الموقع الشبكي www.policybazaar.ae.

ويمكن للعملاء اختيار التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 15 شركة تأمين عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أبرمت الشركة اتفاقية مع مراكز «أوتو تراست مالتي براند كار» لخدمات السيارات التابعة لشركة «إيه دبليو الرستماني» في دبي والشارقة وأبوظبي، وذلك من أجل تزويد العملاء بمجموعة واسعة من خدمات العناية بالسيارات وإصلاحها بقيمة 3500 درهم إماراتي. وسوف يحصل العملاء أيضاً على عروض قسائم استثنائية من العلامات التجارية الشريكة، مثل شركة «نون» و«زوماتو» و«جاست موب» و«زيي فايف» وغيرها.

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار الإمارات»: نريد الاحتفال بهذا الشهر الكريم بروح العطاء، من خلال تقديم عروض فريدة للعملاء ومن أجل التعبير عن الشكر على طريقتنا الخاصة. لقد جعلنا شراء التأمين أمراً سهلاً من خلال منصتنا؛ وذلك بمنح المستخدمين عروض أسعار تنافسية من شبكة شركائنا الواسعة. يمكن للمقيمين الاستفادة بشكل أكبر من عروض رمضان الخاصة التي توفر التأمين الشامل وتضمن حصولهم على أعلى تغطية حماية مطلوبة بشكل خاص خلال فصل الصيف؛ وهي الميزة التي يغفل عنها الكثيرون.

وتعتبر بوالص التأمين التي تقدمها الشركة هدية مثالية في العيد للمقيمين الذين يحرصون على منح أحبائهم تغطية تأمينية أفضل وعلى ضمان سلامتهم.

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