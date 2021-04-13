تعيين عبد الله النعيمي رئيساً تنفيذياً لدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تعيين عبد الله النعيمي، في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 11 أبريل.

ويتمتع عبد الله النعيمي بخبرة تزيد على 25 عاماً في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والقيادة من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا. وقد شغل منصب مدير العمليات والتعاون الدولي في شركة الاتحاد للتأمين الائتماني، وقبل ذلك شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المشتركة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لمدة 9 سنوات.

ورحب خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بالنعيمي في منصبه الجديد. وقال اخترنا عبد الله النعيمي لقيادة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بعد مداولات متأنية من بين مجموعة من المرشحين المؤهلين. ونحن على ثقة من أنه سيضيف الكثير إلى الأعمال في هذه الأوقات الصعبة، وسيواصل التطور الاستراتيجي بفضل كفاءته الواسعة. ويعد النعيمي المرشح المناسب لتحقيق الأهداف التي حددها مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وحماية مصالح المساهمين.

وأضاف الحبتور: كان عام 2020 مليئاً بالتحديات لقطاع التأمين، سواء من حيث توقعات النمو واستمرارية الأعمال، لكننا اجتزنا التحديات بعزم وبصيرة. أنا على ثقة من أن رؤية عبد الله ستساعد الشركة على تحقيق آفاق جديدة من النجاح.

وقال النعيمي: أتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والموظفين والشركاء التجاريين نحو المزيد من النمو والربحية والنجاح من خلال التركيز على الفرص الاستراتيجية.

وفي وقت سابق من العام، أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن صافي أرباح بقيمة 55.07 مليون درهم في 2020، رغم كونه عاماً مليئاً بالتحديات مع ظهور جائحة كورونا. وخلال اجتماع الجمعية العمومية، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ بقيمة 34.65 مليون درهم.

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