"العالمية القابضة" تستحوذ على 45٪ من شركة "ألفا ظبي القابضة"

المصدر: أبو ظبي- البيان

أكملت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع «ADX: IHC»؛ إحدى الشركات القابضة الكبرى في أبوظبي، عملية شراء حصة قدرها 45٪ في شركة ألفا ظبي القابضة «تروجان القابضة سابقاً»، بحسب البيان الذي أصدرته الشركة العالمية القابضة أمس.

تأتي هذه الصفقة بعد إفصاح مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في 4 مارس الماضي عن بدء المحادثات بشأن عملية الاستحواذ هذه.

ولقد تأسست ألفا ظبي القابضة في العام 2008 مع التركيز على قطاع العقارات والبناء. كما شرعت الشركة مؤخرًا في تكوين محفظة متنوعة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال.

ويشمل ذلك حصة في شركة الدار العقارية الرائدة من شركة مبادلة للاستثمار والتي تم الاستحواذ عليها في أواخر شهر مارس من هذا العــام، وذلك من خلال إحــدى الشركات التابعة لها، شركـــة «سوبليم للاستثمارات التجارية».

وفي هذا الإطار قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «إن الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة ألفا ظبي القابضة سيضيف نطاقًا كبيرًا إلى الشركة، وستزيد هذه الخطوة من استثماراتنا وتنويعها، حيث نسعى باستمرار إلى شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتعزيز مكانتنا الريادية في السوق».

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