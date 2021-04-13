إعادة تعيين جمال بن ثنية رئيساً لـ«إعمار»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن إعادة تعيين جمال بن ثنية رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وأحمد بن جمال جاوه نائباً للرئيس. وقالت الشركة إن مجلس الإدارة عين محمد علي راشد العبار عضواً منتدباً، وأحمد المطروشي عضو مجلس إدارة تنفيذي، وفقاً لقانون الشركات التجارية.

وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء، ويضم مجلس الإدارة الجديد المنتخب للعام الحالي كلاً من: محمد علي راشد العبار، جمال ماجد خلفان بن ثنية، أحمد جمال حسن جاوه، أحمد ثاني راشد المطروشي، جاسم محمد عبد الرحيم العلي، سلطان سعيد محمد ناصر المنصوري، هلال سعيد سالم سعيد المري، بطي عبيد بطي الملا، وإيمان محمود أحمد عبد الرزاق.

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