قريباً في الإمارات أول بنك رقمي مستقل في العالم

المصدر: دبي- البيان

تشهد الإمارات قريباً انطلاق «زاند»؛ أول بنك رقمي في العالم، بهدف تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد، وسيتم إطلاق زاند حال الحصول على الموافقات التنظيمية التي دخلت مراحلها النهائية. وإضافة إلى الخدمات البنكية المبتكرة، يهدف «زاند» إلى أن يكون مسرعاً اقتصادياً رقمياً، ومنصة لتأسيس جيل أوسع من الخدمات الرقمية في المنطقة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة البنك: «تعتبر الإمارات من أهم المقرات التجارية والمالية والتكنولوجية في المنطقة وأكثرها تطوراً، وهو ما يساعد على توفير البيئة المثالية لإطلاق بنك رقمي رائد في الدولة وخارجها، ويعتبر زاند أول بنك رقمي مستقل تماماً ليحظى بترخيص بنكي كامل في الإمارات. وسيوفر البنك حلولاً مبتكرة وفعالة تساعد على تسهيل الأعمال والحياة بشكل عام من خلال تلبية احتياجات العملاء، أفراداً كانوا أم شركات».

ويهدف زاند إلى توفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة التي تسمح لعملاء البنك الجديد إعادة التحكم الكامل بقراراتهم المالية. ويتميز بتركيزه على الاحتياجات المختلفة لمجتمعات الأعمال والأفراد التي يعمل من خلالها، مما يمكنه من تقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها وغير متوفرة تقليدياً.

وقال أوليفيير كريسبان، الرئيس التنفيذي لـ«زاند»: يحظى زاند بدعم قوي من مجموعة من المستثمرين إلى جانب فريق عمل عالمي يضم أفضل الخبراء في مجال العمل المصرفي والتكنولوجيا، واليوم تم تشغيل وتجربة جميع أنظمتنا ونحن الآن بصدد استكمال الخطوات النهائية قبل الترحيب بأول عملاء زاند.

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